Nowy ministrze zdrowia, proszę nas nie ignorować

Proszę nas nie ignorować. Bez nas pacjenci nie otrzymają leków. Oczekujemy uczciwego partnerskiego traktowania i należnego szacunku, popartego godnymi zarobkami - apeluje farmaceuta Mariusz Politowicz w liście do oczekiwanego następcy Łukasza Szumowskiego.

"Szanowna Pani Minister lub Szanowny Panie Ministrze Zdrowia! Piszę te słowa 19 sierpnia 2020 r., gdy jeszcze nie wiadomo, kto zostanie nowym ministrem, po wielu latach kobieta czy jak zwykle mężczyzna, na dodatek lekarz?" - pisze w swoim felietonie opublikowanym na łamach "Magazynu Aptekarskiego" farmaceuta Mariusz Politowicz.:

"Minione dwa lata wypełnione były olbrzymią liczbą zmian, których źródłem był resort zdrowia. W szczególności dotyczyły szeroko rozumianej cyfryzacji, która miała ułatwiać także naszą pracę, pracę aptekarzy. List piszę jako jeden z nich i głównie aptekarstwa będzie dotyczył. Inne zawody lub grupy lobbystyczne nie występują w naszym imieniu, a nawet jeśli, próbują nas sobie podporządkowywać lub choćby marginalizować. To ślepa uliczka. Utrzymywanie lub choćby tolerowanie tego typu zachowań, nie jest produktywne. Poza tym wywołuje nasz opór, sprzeciw, co nie sprzyja rozwiązywaniu problemów. Co Pan woli, konstruktywną współpracę czy niepotrzebne wojenki? (Zakładam, że nowy minister będzie mężczyzną.)

Paradoksalnie dzięki COVID-owi, e-recepta (eRp) stała się faktem. Trafiła w swój czas i miejsce. Jednakże niezwykle prawdziwe okazało się powiedzenie, które funkcjonuje wśród farmaceutów. Zlikwidowała wiele problemów recept papierowych, ale wygenerowała mnóstwo innych, wcześniej nieznanych. Najważniejszym z nich jest brak tzw. walidacji.

Niestety, niemożność lub odmowa realizacji rażąco nieprawidłowych recept, podyktowana dobrem pacjenta, potrafi wzbudzić jego niechęć, a nawet agresję wobec aptekarza. Chyba Pan nie zaprzeczy, że to nie aptekarz jest winny zaistniałej sytuacji?

Owszem, Pańscy poprzednicy reagowali na nasze uwagi i czasami błyskawicznie wprowadzali przepisy, które umożliwiały realizację wadliwych recept. Zauważył Pan kuriozalność mego stwierdzenia? Stworzono prawo umożliwiające generację wadliwego produktu, czyli e-recepty, by w ślad za tym stworzyć kolejne prawo, które pozwala na ignorowanie tego pierwszego.