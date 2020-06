Potrzebny jest system dopłat na poziomie UE na wzór wspólnej polityki rolnej

Unia Europejska przygotowała mapę drogową wdrożenia Strategii Farmaceutycznej UE. Prace mają zakończyć się w ostatnim kwartale tego roku. Krajowi Producenci Leków współpracują z resortami zdrowia i rozwoju nad zapewnieniem Polsce odpowiedniej roli w tych rozwiązaniach.

Przeniesienie z Azji produkcji leków oraz substancji do ich wytwarzania do Europy spowoduje, że będą one droższe. Dziś jednak wszystkie kraje UE są świadome, że bezpieczeństwo lekowe i suwerenność naszego kontynentu w tym względzie mają swoją cenę.

- Unia Europejska musi wprowadzić rozwiązania, które spowodują, że wyższe koszty wytwarzania leków nie uderzą w pacjentów i nie będą ograniczały inwestycji koniecznych do przywrócenia produkcji farmaceutycznej w Europie – mówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Przywrócić produkcję do Europy

Ponad 60% surowców wykorzystywanych przez europejski przemysł farmaceutyczny do produkcji leków pochodzi z Chin i Indii. Pandemia pokazała, że oparcie bezpieczeństwa lekowego Europy o globalne łańcuchy dostaw może zawieść. Przerwy w produkcji farmaceutycznej w Azji, zakazy eksportu farmaceutyków i zaburzenia w transporcie skutkowały deficytami na rynku i wzrostem cen.

Dlatego Strategia Farmaceutyczna UE ma uniezależnić Europę od importowanych leków i substancji czynnych, rozwiązać problem wpływu ich wytwarzania na środowisko naturalne. Zajmie się też nierównym dostępem do leków w UE oraz ich brakami. Jej wdrożenie będzie wymagało zmian w dyrektywie lekowej i rozporządzeniach dotyczących wytwarzania i rejestracji leków, a także przygotowania zaleceń dotyczących kwestii refundacyjnych.

- Strategia farmaceutyczna jest powiązana z Nową Strategią Przemysłową dla Europy, programem Europejski Zielony Ład oraz unijnym Funduszem Odbudowy (po koronakryzysie), a to oznacza, że będzie miała wpływ na podział środków związanych z tymi działaniami. Sam Fundusz Odbudowy to 500 mld euro – wylicza Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.

System unijnych dotacji

Wytwarzanie leków i ich składników w Europie ze względu na koszty pracy, energii i wymogi ochrony środowiska jest droższe niż w Azji. Potrzebne są więc systemowe rozwiązania chroniące rynek wewnętrzny UE oraz pacjentów przez ograniczeniem dostępności do farmakoterapii ze względu na wzrost cen leków. Konieczne będą też rekompensaty dla wytwórców decydujących się na zwiększenie kosztów produkcji.