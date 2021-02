Prawo do bezpłatnych leków napędza nadmierną ich konsumpcję

Poszerzenie listy osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki będzie stanowiło jedynie bodziec do wzrostu konsumpcji leków, bez zabezpieczenia pacjentów przed ryzykiem wystąpienia niekorzystnych interakcji lekowych - ocenia wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Środki NFZ przeznaczone na refundację są ograniczone, a tworzenie nowej grupy docelowej beneficjentów i przyznawanie im uprawnienia do bezpłatnych niektórych leków prowadziłoby do nieracjonalnego gospodarowania środkami przeznaczonymi na leczenie pacjentów oraz ograniczałoby możliwości wprowadzania na listy refundacyjne nowych leków - odpowiedział urzędnik na petycję w sprawie m.in. zwolenianie emerytów i rencistów z płatności za leki.

Należy wskazać, że osoby posiadające uprawnienie do bezwzględnie bezpłatnych niektórych leków na receptę (np. inwalidzi wojenni czy osoby represjonowane) generują wielokrotnie wyższy koszt po stronie NFZ niż zwykli pacjenci, a nawet osoby z dodatkowymi uprawnieniami, ale nie mające dostępu do całkowicie bezpłatnych leków.

Ten koszt jest generowany poprzez nabywanie leków droższych (oryginalnych) w miejsce tańszych zamienników oraz nabywanie dużo większej ilości leków (liczby opakowań).

Należy przypuszczać, że ustanowienie prawa tych osób do bezpłatnych leków bezpośrednio przyczyni się do nadmiernej konsumpcji produktów leczniczych. Opieka zdrowotna nad osobami w wieku emerytalnym 75+ wymaga szczególnie rozważnej farmakoterapii. Seniorzy chorują zwykle na kilka chorób jednocześnie, wymagają zatem szczególnie ostrożnego i zindywidualizowanego podejścia do farmakoterapii.

Poszerzenie listy osób uprawnionych do szczególnego rodzaju świadczeń jakim jest prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki będzie stanowiło jedynie bodziec do wzrostu konsumpcji leków, bez zabezpieczenia pacjentów przed ryzykiem wystąpienia niekorzystnych interakcji lekowych.