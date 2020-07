Prezes IGWPAiA: zamknięcie przychodni nie może skutkować zamknięciem wejść do aptek

To skandal, że mimo zniesienia obostrzeń pacjenci aptek mieszczących się w przychodniach nadal nie mają prawa do nich wejść. Zamknięte przychodnie powinny umożliwić pacjentom korzystanie z aptek - uważa Marzena Napieracz – Lubomska.

Pacjenci POZ wciąż nie mają wstępu do zamkniętych przychodni. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż wydaje się Ministerstwu Zdrowia bowiem przychodnie to często kompleksy usług medycznych. W obiektach często mieszczą się apteki, punkty apteczne, gabinety rehabilitacyjne, czy sklepy medyczne. Nie zawsze wejście do tych dodatkowych usług prowadzi bezpośrednio z zewnątrz a co za tym idzie w obliczu zamkniętych drzwi przychodni zainteresowany pacjent do apteki czy sklepu medycznego nie wejdzie - komunikuje prezes IGWPAiA, Marzena Napieracz – Lubomska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania aptek, z zewnątrz musi być wejście do apteki dla personelu i dostaw towarów zwane komorą przyjęć. Ten wydzielony ciąg komunikacyjny przepisy ściśle oddzielają od kontaktu z pacjentem. Niestety w obliczu zamkniętych przychodni w chwili obecnej to często jedyne rozwiązanie do obsługi pacjentów chcących zaopatrzyć się w leki - wskazuje. - Państwo zniosło reżim sanitarny dla siłowni, kościołów czy wesel, natomiast pacjenci nadal stoją pod drzwiami przychodni.

Problem najbardziej dotkliwy jest na wsiach, gdyż tam pacjent nie pójdzie do apteki za rogiem, w której może wejść do środka i spokojnie zastanowić się nad potrzebami. Niemniej jednak w obydwu sytuacjach to problem poważny i MZ niezwłocznie powinno zareagować.

Zamknięcie przychodni nie może skutkować zamknięciem wejść do aptek, punktów aptecznych czy sklepów medycznych mieszczących się wewnątrz. To wprost skazanie właścicieli na likwidację działalności a wiejskich pacjentów na brak dostępu do leków.

Pacjenci są już zmęczeni i zdenerwowani zamknięciem przychodni. - To ludzie starsi, chorzy dla których teleporada to „wróżba z fusów". O ile rozumieli i szanowali to jako formę przejściową w obliczu zamkniętego kraju, tak teraz to dla nich idiotyczny zakaz wstępu. Do fryzjera wchodzą bez problemu, do lekarza niestety już nie mogą. Ale jak w ośrodku po południu gabinety prywatne doktor prowadzi to już znowu zakaz nie obowiązuje.

Najsmutniejsze jest to, że nie ma gdzie interweniować. Każdy kierownik przychodni zasłania się hasłem covid-19. Tak samo urzędnik w NFZ, a pacjentowi pozostaje żałobna pieśń „u drzwi Twoich stoję Panie" zaś prowadzącym apteki, punkty apteczne sklepy medyczne w przychodniach zwolnienie pracowników, zamknięcie działalności i kolejka po zasiłek w powiatowym urzędzie pracy.

Kiedy w końcu ocknie się Ministerstwo Zdrowia?