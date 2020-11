Protestujemy przeciwko próbom wykluczenia nas z rynku

Członkowie naszego Związku często doświadczają bezkarnego, antykonkurencyjnego działania przedsiębiorców zasiadających w organach samorządu - ocenia Związek Aptek Franczyzowych.

"W związku z pojawiającymi się licznymi kontrowersjami dotyczącymi zapisów zawartych w projekcie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty Związek Aptek Franczyzowych, jako organizacja zrzeszająca pracodawców aptecznych będących w rękach wyłącznie Farmaceutów chciałby wyrazić swoje stanowisko w sprawie" - oświadczył Związek:

Jako farmaceuci wiemy jak ważna jest niezależność naszego zawodu, jako pracodawcy bardzo szanujemy i respektujemy tą wartość, dzięki czemu nasi pracownicy mogą w najwyższym stopniu skupić się na potrzebach pacjenta. Każda próba naruszenia niezależności farmaceuty spotka się na pewno z naszą stanowczą reakcją.

Jednocześnie jako przedsiębiorcy, których zaufanie do działania organów samorządu aptekarskiego zostało niejednokrotnie nadwerężone nie możemy się zgodzić z tworzeniem nowych narzędzi, pozwalających odbierać zezwolenie na prowadzenie apteki, czy czasowo ją unieruchamiać. Nie zgadzamy się również z twierdzeniem niektórych działaczy samorządu jakoby w wybranych aptekach, ze względu na rzekome naruszenie przez pracodawców niezależności podejmowanych przez pracowników decyzji, było zagrożone zdrowie i życie pacjentów. To jawny rodzaj dyskryminacji części pracowników i brak zaufania do ich wiedzy, intencji i decyzyjności, to też sugerowanie ich nieetycznego działania i podważanie ogólnego pozytywnego wizerunku zawodu w oczach pacjentów.

Członkowie naszego Związku często doświadczają bezkarnego, antykonkurencyjnego działania przedsiębiorców zasiadających w organach samorządu. Wywieranie nacisków na inspekcję farmaceutyczną, włączanie się do postępowań prowadzonych przeciwko nam, próby wykluczenia nas z rynku, próby sabotażu przez „podstawionych” pracowników, donosy, nazywanie nas „słupami” czy „firmantami”, a naszych pracowników „służącymi” to zjawiska głęboko niepokojące, prowadzące do niepotrzebnej polaryzacji środowiska aptekarzy.