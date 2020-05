RTR: w ciągu 30 dni wszystko będzie już jasne?

Z satysfakcją przyjmujemy zapowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, który zadeklarował, że w ciągu 30 dni powinna się rozstrzygnąć forma Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR), a także, że kierowany przez niego resort przygotuje odpowiednią legislację w tym względzie - oceniają przedstawiciele PZPPF.

Krajowi producenci leków od marca br. dyskutują z Ministerstwem Zdrowia nad koncepcją określaną jako RTR Plus. Rozwiązanie to w najpełniejszy sposób realizuje obecne potrzeby państwa, a także zabezpiecza interes polskich pacjentów.

Związek przypomina, że RTR Plus jest prostym, gotowym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie produkcji leków w Polsce, które można wdrożyć natychmiast. Wprowadzenie RTR Plus nie pociąga żadnych dodatkowych kosztów dla NFZ, nie spowoduje też wzrostu cen leków w aptekach. Jednocześnie RTR Plus zagwarantuje niezbędne poczucie stabilizacji firmom, dla których Polska jest centralnym obszarem działań. Nie ma obecnie w obiegu publicznym innego rozwiązania, które tak mocno budowałoby skłonność firm farmaceutycznych do inwestycji w Polsce.

- RTR Plus jest w naszym przekonaniu pierwszym, kluczowym krokiem na drodze ku odzyskaniu przez Polskę suwerenności lekowej. Na końcu tej drogi jest uniezależnienie się od dostaw substancji czynnych z Azji. Wprowadzenie RTR Plus przyczyni się też do zachowania miejsc pracy w naszej branży, co jest szczególnie istotne w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Podstawowe założenia RTR Plus to:

- zwolnienie z renegocjacji decyzji refundacyjnych – uprawnienie do automatycznego przedłużania refundacji w cenach zgodnych z art. 13 ust 6a Ustawy refundacyjnej,

- ustalanie cen dla produktów po raz pierwszy wchodzących do refundacji na poziomie cen progowych zdefiniowanych w art. 13 ust. 6 Ustawy refundacyjnej,

- zwolnienie firm objętych rozwiązaniem z paybacku.

RTR Plus jest też bardzo elastycznym narzędziem i można je łatwo dostosować do potrzeb państwa w danym okresie. To rząd będzie decydował, ile leków musi produkować dana firma w Polsce, aby zostać objęta programem. Dziś może to być jeden lek, za jakiś czas trzy, pięć lub więcej. RTR Plus, w przeciwieństwie do innych pojawiających się w obiegu publicznym koncepcji, nie wyklucza premiowania rodzimych firm kupujących licencje zagranicą. Proces ten zapewnia realny transfer technologii i rozwój. Przynosi więc korzyści dla naszej gospodarki i państwa, w przeciwieństwie na przykład do badań klinicznych prowadzonych przez zagraniczne koncerny w Polsce.