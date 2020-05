Ruszają prace analityczne dot. RTR. To świetna wiadomość, ale...

Przygotowaliśmy nasz własny projekt RTR Plus, który zawierał też ocenę skutków regulacji. Projekt nie wymaga podnoszenia cen leków, promuje wszystkich wytwórców leków (również zagranicznych) w postaci pierwszeństwa refundacji, jeśli produkują je w Polsce - przypomina Barbara Misieewicz-Jagielak, wiceprezes PZPPF.

W związku z prowadzonymi pracami analitycznymi dotyczącymi "refundacyjnego trybu rozwojowego" wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski zwrócił się do producentów leków z prośbą o pewne dane.

Chodzi o wskazanie: miejsca wytwarzania z wyłączeniem pakowania, miejsca produkcji substancji czynnej, możliwości transferu produkcji do Polski oraz informacji dotyczących ew. licencji na wytwarzanie w odniesieniu do każdego leku, dla którego została wydana decyzja Ministra Zdrowia o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu, w której firma została wskazana jako wnioskodawca.

O komentarz poprosiliśmy Barbarę Misiewicz-Jagielak, wiceprezes PZPPF:

"Nareszcie. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski sprawia wrażenie osoby, której zależy na bezpieczeństwie lekowym i który rozumie potrzebę silnego sektora farmaceutycznego. W jakim to pójdzie kierunku? Na tę chwile trudno ocenić.

Przypomnę, że przygotowaliśmy nasz własny projekt RTR Plus, który zawierał też ocenę skutków regulacji. Projekt nie wymaga podnoszenia cen leków, promuje wszystkich wytwórców leków (również zagranicznych) w postaci pierwszeństwa refundacji, jeśli produkują je w Polsce.

Przede wszystkim zaś jego zaletą jest to, że jest gotowy do wdrożenia. Zawiera też mechanizmy, które pozwalają go rozwijać, w zależności od sytuacji.

To, co nas zaskakuje w obecnym podejściu resortu (co może sugerować wspomniany komunikat) to postawienie na produkt, a nie ma firmę.

Oceniamy, że to nie jest słuszna droga. Ceny na leki były negocjowane w różnym czasie. Po drugie, często utrzymujemy produkcję leków mimo, że jest to nieopłacalne. Chodzi jedynie o zapewnienie dostępności dla pacjentów do preparatów, które nie mają odpowiedników.

Mamy wiele leków bardzo tanich i takich, które wyznaczają limit w danej grupie. Ale mamy też leki droższe, co wynika to z faktu, że musimy się budżetować.

Ponosimy wyższe koszty produkcji w kraju w porównaniu do działalności w Chinach, działamy też na mniejsza skalę niż międzynarodowe koncerny.

Jeśli rząd chce produkcji leków w Polsce, to musi się liczyć z tym, że za to bezpieczeństwo lekowe musi zapłacić. Strategia "produkt po produkcie" nie będzie zachęcać do produkcji w Polsce.

Epidemia koronawirusa pokazała znaczenie przemysłu farmaceutycznego dla bezpieczeństwa lekowego państw. Mówi się w nich o off-shoringu, ściąganiu produkcji do swojego kraju, żeby ta działała na gospodarkę i bezpieczeństwo lekowe, o lokalnej produkcji substancji czynnych. Wiele państw już to dzisiaj robi.