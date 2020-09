Szczepienia p/ grypie: czy wystarczą 2 mln dawek?

- Mamy teraz ogromne zainteresowanie szczepieniem przeciwko grypie, ale pytanie, jak długo się ono utrzyma - mówił w programie Fakty po faktach w TVN24 Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Mamy w tej chwili taki czas, kiedy zainteresowanie pacjentów szczepieniami przeciwko grypie jest ogromne. To wynika nie tylko z samego COVID i pandemii, ale też dlatego, że bardzo duża grupa osób została objęta refundacją w przypadku zakupu takiej szczepionki: kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi pomiędzy 18 a 65 rż., czy wreszcie duża grupa seniorów po 75 rż., która te szczepionki ma bezpłatne.

Do tego dochodzi nam ogromna rzesza pracowników ochrony zdrowia, która być objęta bezpłatnymi szczepieniami. Więc mówimy tu o bardzo dużym potencjale.

Czy wystarczą 2 mln dawek? Biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku ok. 1,5 mln szczepionek zostało zużytych na polskim rynku czy podane pacjentom, a ok. 100 tys. zostało zutylizowanych, bo nie było zainteresowania, to na pytanie czy 2 mln wystarczy, trudno jest odpowiedzieć.

Dzisiaj chyba nie ma nikogo, kto odpowiedzialnie powiedziałby, że wystarczy czy braknie. Na pewno - moim zdaniem - przesadzone są te obawy, które mówią, że Polacy chcą się szczepić w liczbie 10. krotnie czy 8. krotnie większej niż w ubiegłych latach.

To jest absolutnie niemożliwe, bo oznaczałoby kilkanaście milionów Polaków. A po drugie, gdyby nawet udało się taką liczbę szczepionek zdobyć, to absolutnie nie ma możliwości, by tych ludzi zaszczepić, bo nie miałby kto tego zrobić.

Mając 6 tys. POZ trudno sobie wyobrazić, by do częściowo zamkniętych poz, jednego dnia trafiało 100-120 tys. ludzi chcących tylko i wyłącznie się zaszczepić przeciwko grypie.

