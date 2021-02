Szczepionki mRNA to maybach, a wektorowa AstraZeneca dobre BMW.

Nie należy łączyć szczepień preparatami różnych producentów. Mieszanie szczepionek różnych producentów to chałtura. To tak, jakby wstawić koło z maybacha do BMW. Pewnie pojedzie, ale... - ocenił prof. Andrzej Horban.

Czy odporność po szczepionce przeciw Covid-19 jest podobna do tej, jaką mają ozdrowieńcy? - na takie pytanie odpowiadał w środę (3 lutego) podczas konferencji prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych.

Do końca nie wiemy. Wydaje się, że osoba, która przechorowała Covid-19, wyzdrowiała i ma nadal przeciwciała - aczkolwiek nie tylko przeciwciała decydują o odporności, decydują też tzw. komórki pamięci, które szybko uruchamiają produkcję przeciwciał, gdy ktoś zetknie się z wirusem drugi raz - to jest to bardzo porównywalna odpowiedź.

Jest to przedmiotem badań i dyskusji w Radzie Medycznej. Jeżeli nadal będzie utrzymywała się słaba podaż szczepionki, to bardzo poważnie rozważamy przesunięcie w czasie szczepienia ludzi, którzy przechorowali Covid-19. Z tym, że wymagałoby to uruchomienia następnego procesu diagnostycznego opartego o powszechne badanie obecności przeciwciał.

Wstępne wyniki obecności przeciwciał w różnych grupach wskazują, że w przypadku pracowników ochrony zdrowia z jednostek, które zajmowały się covidem sięga nawet 40 proc. Natomiast w grupie osób niepracujących w ochronie zdrowia to jest ok. 20-25 procent. To jest ta górna granica, kiedy możemy mówić o opłacalności i sensie zaoszczędzenia 25 procent szczepionek.

Włączenie szczepionki AstraZeneca do programu walki z koronawirusem pozwoli nam wcześniej wrócić do normalności. By tak się stało, musimy zaszczepić jak najwięcej osób. Żeby otworzyć szkoły musimy zabezpieczyć przed wirusem nauczycieli i dlatego zdecydowaliśmy o rozpoczęciu szczepień w tej grupie właśnie szczepionką AstraZeneca, ponieważ będzie już u nas dostępna.

Ponieważ szczepionka ta rekomendowana jest dla grupy wiekowej 18-55 lat, starsi nauczyciele będą szczepieni szczepionką mRNA (firm Pfizer/BioNTech).

Szczepionki mRNA to maybach, a wektorowa AstraZeneca dobre BMW.

Czy więc nauczyciele, którzy przyjmą preparat AstraZeneki będą tak samo chronieni jak nauczyciele, którzy przyjmą inne szczepionki?

Jeśli na 100 osób, które przyjmą szczepionkę Pfizera, nie zachoruje 95 osób, to w przypadku AstraZeneca będzie to 60 osób. Ale te 40 osób, które zachorują, przejdzie tę chorobę bardzo łagodnie albo bezobjawowo.