Test w dobie epidemii, któremu zostaliśmy poddani, zdaliśmy celująco

Nie byliśmy dostrzeżeni, nad czym bardzo ubolewamy, gdyż jesteśmy bardzo ważnym elementem systemu ochrony zdrowia. Zdaliśmy jednak ten test celująco - powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA wskazując na rolę farmaceutów w dobie pandemii.

- Na początku pandemii zauważyliśmy wzmożony ruch w aptekach. Zwracaliśmy się do pacjentów, aby w tym czasie kupowali dla siebie leki niezbędne, aby nie kupowali innych preparatów. Obecnie zauważamy, że mniej osób przychodzi od apteki. Z jednej strony nadal mamy obostrzenia, z drugiej – w mojej ocenie – jest to spowodowane tym, że wielu pacjentów wykupiło leki na zapas. Mamy obecnie okres stagnacji – mówiła w poniedziałek (8 czerwca) na antenie Polsat News Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Pacjenci w najbliższym czasie wrócą do aptek. Mają utrudniony dostęp do lekarza, wiele POZ jest zamkniętych. Udzielane są teleporady. Niekiedy pacjenci nie mogą uzyskać recept. Ma to więc zdecydowanie wpływ na liczbę osób odwiedzających apteki.

Na pytanie prowadzącego rozmowę, czy odkąd koronawirus pojawił się w Polsce, farmaceuci będą teraz stale nosili maseczki i przyłbice oraz stosowali inne środki ochrony, prezes NRA wskazała, że aptekarze w stanie epidemii stosują się do zaleceń inspekcji sanitarnej, dlatego wydają leki w maseczkach i innych zabezpieczeniach.

W przypadku odpowiedniego komunikatu ze strony inspekcji sanitarnej nie będziemy mieli takich zabezpieczeń. Odnośnie szyb w aptekach jest wiele głosów ze strony farmaceutów, aby jednak taką osłonę pozostawić, nie tylko w celu ochrony przed koronawirusem, ale też przed innymi chorobami zakaźnymi. Nad tym będziemy się zastanawiali.

Farmaceuci w okresie początkowej fali epidemii czuli się niedocenieni i niedostrzeżeni. Byliśmy na pierwszej linii frontu, udzielaliśmy porad, bo przecież często pacjenci nie mieli dostępu do lekarza, przychodzili więc do aptek po konsultacje, czy te dolegliwości, które mają mogą świadczyć o poważnym przebiegu choroby wywołanej zakażeniem COVID-19.

Nie byliśmy dostrzeżeni, nad czym ubolewamy, gdyż jesteśmy bardzo ważnym elementem systemu ochrony zdrowia, który ma wiele do zaoferowania. Ten test w dobie epidemii, któremu zostaliśmy poddani, zdaliśmy celująco.