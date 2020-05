Wystawiający receptę farmaceutyczną nie jest "nieogarniętym przygłupem"

Zmuszanie zatrudnionych w sieciach farmaceutów do wystawiania recept farmaceutycznych, pomimo braku uzasadnienia medycznego i w pogwałceniu przepisów Prawa farmaceutycznego, jest również – a może przede wszystkim – działaniem na szkodę pacjenta - podkreśla w felietonie radca prawny Piotr Sędłak.

Opisany w "Dzienniku Gazecie Prawnej" proceder stosowany przez niektóre sieci apteczne, polegający na zmuszaniu zatrudnionych tam farmaceutów do wystawiania recept farmaceutycznych niezgodnie z wymogami Prawa farmaceutycznego, a także zachęcanie do tzw. sprzedaży wiązanej (uzależnianie zakupu żelów antybakteryjnych od równoczesnego nabycia suplementów diety) to niebywały skandal.

I to wielopoziomowy. Stanowi to świetny przykład, że realizacja przez państwo jakiejkolwiek polityki w obszarze dystrybucji produktów leczniczych, nie jest możliwa z aptekami, których właściciele nakierowani są wyłącznie na zysk i za nic mają obowiązujące prawo.

Chciwość ponad wszystko?

Przypomnijmy rzecz z goła oczywistą – instytucja recepty farmaceutycznej (art. 96 ust. 4 p.f.) nie służy i nigdy nie miała służyć napychaniu kabzy podmiotom prowadzącym apteki sieciowe. Stanowi ona odzwierciedlenie szczególnej pozycji zawodu aptekarza, jako zawodu zaufania publicznego. Ustawodawca stwierdził, że w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, może on – kierując się wiedzą, umiejętnościami zawodowymi oraz doświadczeniem – wydać pacjentowi produkt leczniczy, gdy ten nie jest w stanie uzyskać ordynacji lekarskiej. Tymczasem, instytucja ta stała się dla sieciówek dodatkowym kanałem zarobkowania. Powiedzieć, że to skandal, to nic nie powiedzieć. Zwłaszcza, że zasady wystawiania recepty farmaceutycznej zostały istotnie zliberalizowane w marcu 2020 roku w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Zmiany miały służyć pacjentowi i ułatwić niesienie mu pomocy w czasie epidemii.

Nie pierwszy to zresztą przypadek instrumentalnego wykorzystywania prawa przez właścicieli sieci aptecznych. Podobnie rzecz miała się z opieką farmaceutyczną, którą teoretycznie wykonywać może każdy farmaceuta. Sieci w szerokim zakresie używały jej do kampanii reklamowych oraz wyłudzania z budżetu NFZ ogromnych kwot w ramach refundacji. Reagować musiał ustawodawca, który w 2012 roku wprowadził zakaz reklamy aptek (zresztą, i tak powszechnie łamany przez sieciówki poprzez tworzone przez nie fundacje "Doktora Pieniądza", czy stowarzyszenia "Tryskaj Zdrowiem!").