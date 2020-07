Wytwórcą aplikacji z informacją o recepcie będzie instytucja publiczna

Chcemy wprowadzić nową możliwość informowania pacjenta o tym, że została mu przepisana recepta lub e-skierowanie. Dzisiaj jest to możliwe za pomocą sms-a lub maila. Chcemy dodać możliwość otrzymywania takich powiadomień w oparciu o aplikacje - mówi wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

Wiceminister prezentował rozwiązania podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu:

W związku z wydarzeniami w ostatnich tygodniach dotyczących głośnej medialnie sprawy dotyczącej aplikacji związanej z działalnością przedsiębiorcy na rynku aptecznym, pojawiły się wątpliwości środowiska aptekarskiego odnośnie ochrony danych.

Z jednej strony te wątpliwości są bardzo słuszne, bo dotyczą prywatności i ochrony danych pacjentów. Wychodząc na przeciw zaproponowaliśmy i ustaliliśmy z parlamentarzystami klubu PiS poprawkę, która doprecyzowuje cel przetwarzania danych. Będą one mogły być przetwarzane wyłącznie w celu prezentacji tej recepty i skierowania. Na poziomie ustawy zostanie zablokowana możliwość łączenia tych informacji z jakimikolwiek innymi.

Nie będzie możliwości - obok recepty, którą będzie prezentowała aplikacja - dodania innej informacji np. o charakterze reklamy, czyli czegoś, czego absolutnie sobie nie życzymy.

Wprowadzenie takiego jasnego celu przetwarzania danych oznacza, że jakiekolwiek złamanie tych przepisów oznacza narażenie się na sankcje karne, do 3 lat pozbawienia wolności.

Po konsultacji z RCL uznano, że z poziomu ustawy zostanie przeniesione do poziomu rozporządzenia następujące rozwiązanie: żeby skorzystać z możliwości otrzymywania informacji o recepcie na aplikację, użytkownik będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego.

To oznacza, że informacja będzie dostępna tylko w domenie publicznej, wytwórcą aplikacji będzie instytucja publiczna, zaś cel przetwarzania danych będzie ograniczony wyłącznie do prezentacji dokumentu. Będzie to wymagało zgody pacjenta, by móc takie informacje przetwarzać.

Pojawiły się zarzuty, że propozycja to odpowiedź na pojawienie się aplikacji jednej z firm działających na rynku aptecznym. To nieprawda. Projekt z pierwotną wersją przepisów został przekazany do kancelarii Prezesa Rady Ministrów 21 maja.