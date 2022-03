Ciąża i macierzyństwo - te artykuły mogą okazać się niezbędne

Ciąża jest wyjątkowym czasem. Warto jednak, jeszcze przed porodem, zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne artykuły i urządzenia. Ułatwią one wykonywanie różnych czynności, zarówno podczas ciąży, jak również po przyjściu pociechy na świat. O czym w szczególności należy pamiętać? Zachęcamy do lektury!

Artykuły dla mam Kompletowanie wyprawki dla malucha, jak również wszelkiego typu artykułów dla mamy, nie jest najprostszym zadaniem. Pamiętać należy o różnego typu kosmetykach, warto też zakupić laktator czy osłonki na brodawki. Co jeszcze należy mieć na uwadze? Karmienie piersią Laktator

Laktator to urządzenie, które umożliwia odciąganie pokarmu. Mleko jest wysysane z piersi i gromadzone w specjalnym pojemniku. To bardzo dobre rozwiązanie dla kobiet mających dużo pokarmu, jak również dla mam, które nie przebywają z maluchem 24h na dobę, na przykład pracujących, czy uczących się. W taiej sytuacji odciągamy pokarm i podajemy w butelce maluchowi. Dostępne są laktatory ręczne i elektryczne, wielu producentów, o różnych parametrach, w szerokim przedziale cenowym. Odciągnięty pokarm możemy przechowywać w specjalnych woreczkach, które są do kupienia między innymi w aptekach. Osłonki na piersi

Silikonowe osłonki na brodawki chronią przed podrażnieniem, które może być skutkiem karmienia piersią. Osłonki nie mają wpływu na komfort spożywania pokarmu przez malucha, nie zmieniają smaku i zapachu mleka. Wykonane są z miękkiego silikonu, mają anatomiczny kształt, dopasowują się do kształtu piersi. Wkładki laktacyjne

Zadaniem wkładek laktacyjnych jest zabezpieczenie przed przeciekaniem mleka z piersi. Dzięki temu mama może uniknąć plam na bieliźnie lub ubraniu, a co za tym idzie, dyskomfortu, zwłaszcza, jeśli przebywa poza domem. Wkładki wykonane są z miękkiego, przyjemnego w dotyku materiału, nie podrażniają sutków. Kosmetyki i pielęgnacja Pielęgnacja brodawek

Podczas karmienia malucha sutki narażone są na podrażnienia, pęknięcia, otarcia, kobiety często zmagają się z dolegliwościami bólowymi. Właśnie dlatego, mamy powinny pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji. Po każdym karmieniu zaleca się smarowanie brodawek maścią ‒ maść przywróci brodawkom miękkość i elastyczność oraz zredukuje podrażnienia. Zignorowanie tej kwestii sprawi, że dolegliwości będą się nasilać. Rozstępy

Podczas ciąży skóra rozciąga się, a co za tym idzie, pojawiają się rozstępy. Rozstępy widoczne są na udach, pośladkach, biodrach czy brzuchu. Są one skutkiem małej elastyczności skóry oraz szybkiego przybierania na wadze. Ważne więc, by zaopatrzyć się w odpowiednie preparaty na rozstępy ‒ maści, żele, kremy. Skórę należy nawilżać i delikatnie masować, przyczyni się to do poprawy krążenia krwi oraz produkcji kolagenu i elastyny, co poskutkuje lepszą kondycją skóry. Artykuły dla noworodka Oczywiście nie możemy zapomnieć o różnego rodzaju artykułach dla noworodka. Jeszcze zanim maluszek przyjdzie na świat, należy zaopatrzyć się w zasypki, butelki, chusteczki nawilżające, pampersy, oliwkę, żel do kąpieli i wiele, wiele innych preparatów. Apteka Wawa Dużym udogodnieniem jest zakupienie artykułów dla mamy i malucha w internecie, na przykład w aptece on-line. Zakup laktatorów, kosmetyków dla dziecka czy wkładek laktacyjnych w zaciszu własnego domu to oszczędność czasu i energii. Szeroką ofertę dla mamy i malucha przygotowała Apteka Wawa. W aptece, oprócz działu dla mam,noworodków i dzieci, dostępne są leki, suplementy diety, artykuły higieniczne, sprzęt medyczny i inne. Dobrze skompletowana wyprawka dla malucha i jego mamy pozwoli na zaoszczędzenie wielu nerwów i z pewnością ułatwi wykonywanie wielu czynności.

