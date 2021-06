Farmaceuci z prawem do szczepienia, ale tylko na Covid-19

Dziewięć tysięcy farmaceutów ukończyło specjalistyczne kursy uprawniające do wykonywania szczepień. Niestety ustawodawca dopuścił tę grupę zawodową jedynie do szczepień covidowych.

29 maja farmaceuci uzyskali prawo do szczepienia pacjentów przeciw COVID-19 w aptekach

Do realizacji szczepień dopuszczonych jest 9000 farmaceutów, którzy ukończyli specjalistyczne kursy do szczepień. Kolejnych 6 300 - ukończyło kursy uprawniające do kwalifikacji pacjentów do szczepień

Koalicja na rzecz szczepień w aptekach zwraca uwagę, że ustawa nie daje farmaceutom prawa do wykonywania innych szczepień, w tym szczepienia przeciwko grypie

W piątek, 28 maja, prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, do art. 86 Prawa farmaceutycznego, dodano ustęp, na mocy którego farmaceuci uzyskali prawo do szczepienia w aptekach przeciwko COVID-19. Dzień później ustawa weszła w życie.

Szczepienia w aptekach przeciw COVID-19 to krok w dobrą stronę

Regulacja ta jest bardzo ważna dla farmaceutów, ponieważ daje możliwość tym spośród nich, którzy przeszli certyfikowane szkolenia, wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 w aptekach.

Niestety zgodnie z nowelą farmaceuci będą mogli w aptece szczepić tylko przeciw COVID-19. Prawodawstwo nie uwzględnia bowiem innych szczepień, jak chociażby, uznawanych za bardzo bezpieczne, szczepień przeciwko grypie.

Na problem ten zwraca uwagę Koalicja na rzecz szczepień w aptekach, zrzeszająca m.in. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, Naczelną Izbę Aptekarską oraz Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Organizacja uważa wprawdzie, że decyzja Sejmu jest początkiem dobrych zmian, jednak niepokoją ją doniesienia medialne, zgodnie z którymi Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi działań na rzecz rozszerzenia zakresu tych usług o szczepienia przeciw grypie.

Takie rozwiązanie, zdaniem Koalicji na rzecz szczepień w aptekach, wydaje się palącą potrzebą wobec nałożenia się dwóch akcji masowych szczepień w nadchodzącym sezonie grypowym.

Farmaceuci chętnie rozszerzają swoje uprawnienia

Jak wyjaśnia w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Tomasz Leleno, rzecznik prasowy NIA, farmaceuci aktywnie przystąpili do podnoszenia swoich kwalifikacji, korzystając ze szkoleń z zakresu szczepień.

Mamy w kraju ponad 30 tys. farmaceutów. Do chwili obecnej blisko co trzeci farmaceuta ukończył specjalistyczne kursy uprawniające do wykonywania szczepień. W liczbach bezwzględnych mamy takich farmaceutów 9 000. Z kolei 6 300, to osoby, które ukończyły kursy dające im prawo do kwalifikacji pacjentów do szczepień - zaznacza Tomasz Leleno.

Dodaje. - Na tym jednak lista chętnych się nie kończy. Część farmaceutów jest jeszcze w trakcie szkoleń, więc te liczby w najbliższym czasie powinny ulec zmianie.

Rzecznik NIA wyjaśnia też, że kursy te systematyzują wiedzę ogólną farmaceutów na temat szczepień, jak również przygotowują ich do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19.

- Oczywiście obecnie priorytetem są szczepienia przeciwko COVID-19, jednak w dłuższej perspektywie należy zastanowić się nad tym, aby farmaceuci mogli również szczepić pacjentów w aptekach przeciwko grypie. W tym celu należy usunąć istniejące obecnie bariery prawne. Ważnym argumentem "za" jest też to, że szczepienia przeciw grypie są znane od wielu lat - zaznacza.

Szkoda zmarnować wydane pieniądze

Tomasz Leleno podkreśla też, że farmaceuci za szkolenia nie płacą. Nie oznacza to jednak, że są darmowe. Ich organizatorem jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego podległe Ministerstwu Zdrowia. Na szkolenie dziewięciu tysięcy osób wydano więc konkretne kwoty. Dlatego jak najbardziej racjonalne byłoby wykorzystanie tej grupy zawodowej do szczepień w okresie jesiennym, kiedy to szczepienia na grypę zbiegną się z trwającą akcją szczepień przeciw COVID-19.

Mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej komentując dla Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy obecne zmiany w prawie, podkreśliła, że szczególnie istotne dla usprawnienia polskiego systemu ochrony zdrowia jest rozpowszechnienie profilaktyki chorób zakaźnych wśród dorosłych.

Ważnym elementem tych działań - jak zaznaczyła Piotrowska-Rutkowska - jest zwiększenie dostępności do szczepień poprzez ich realizację w aptekach i zaangażowanie farmaceutów w proces edukacji pacjenta i szczepienia.

- Skorzystają na tym zwłaszcza osoby z grup zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu i powikłań. Czekamy także na wdrożenie przez Ministerstwo Zdrowia pilotażu odnośnie opieki farmaceutycznej, w tym wykonywanie szczepień w aptekach przeciw grypie - dodała.

Szczepienia w aptekach są powszechne w Europie i na świecie

Tomasz Leleno zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż wykonywanie szczepień przeciwko grypie w aptekach to rozwiązanie sprawdzone w wielu krajach na całym świecie. W Europie szczepienia w aptekach są realizowane w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Danii, Norwegii i Szwajcarii. Poza Europą, farmaceuci szczepią w aptekach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

- Takie rozwiązanie sprawdziło się. Celem tych działań jest przede wszystkim zwiększenie wyszczepialności społeczeństwa, a ta w kontekście grypy jest w Polsce na niskim poziomie – zaznacza.

Podkreśla, że w tym celu na pewno należałoby zmienić istniejące przepisy.

- Tu ważnym aspektem jest kwestia woli politycznej, której ostatnio nie brakuje. Widać, że w ostatnim czasie decydenci dostrzegli potencjał farmaceutów. Jeżeli już dziś szkolimy farmaceutów do tego, żeby szczepili i kwalifikowali pacjentów przeciwko COVID-19, to powinniśmy rozważyć, aby szczepienia przeciwko grypie również mogły być wykonywane w aptekach - wyjaśnia rzecznik NIA.

